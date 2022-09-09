Tekirdağ'a 184 doktor kadrosu tahsis edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'a 184 doktor kadrosu tahsis edildi

09.09.2022 12:34
Tekirdağ'a 184 doktor kadrosu tahsis edildi

Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel Tekirdağ'a 184 doktor kadrosu tahsis edildiğini bildirdi.

Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel Tekirdağ'a 184 doktor kadrosu tahsis edildiğini bildirdi.

Yel, yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı 106. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Tekirdağ için 166'sı pratisyen 18'i uzman olmak üzere 184 doktor kadrosu tahsis edildiğini belirtti.

Doktor atamalarının bugün yapılacak kura sonucunda belirleneceğini ve doktorların görevlerine başlayacaklarını kaydeden Yel, "İlimize atanacak 184 doktor ile ilgili olarak bize desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu atamaların ilimize ve ilçelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Seçmene reddedemeyeceği bir teklifle geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi 2023 seçimi için stratejisini belirledi Seçmene reddedemeyeceği bir teklifle geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi 2023 seçimi için stratejisini belirledi Bayındır'da incir üreticilerine kerevit ve file dağıtıldı Bayındır'da incir üreticilerine kerevit ve file dağıtıldı
Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'a 184 doktor kadrosu tahsis edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:10 Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışına açıklık getirdi: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
12:06 Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
11:33 Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
11:17 Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı
11:44 İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 12:36:01. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'a 184 doktor kadrosu tahsis edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement