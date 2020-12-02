Tekirdağ Milletvekili Yel'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yel, mesajında, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sayıda engellinin olduğunu belirtti.

Engelli insanların en önemli probleminin çalışma, eğitim, sağlık ve sosyal alanları kuşatan bir takım haklardan yararlanamamaları olduğunu aktaran Yel, " Çeşitli engellerine rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Yel, engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek ve tüm hizmetlerden ve haklardan eşit bir biçimde yararlanmalarının sağlanması gerektiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu durum insanlık borcumuzun yanı sıra, çağdaş toplum ve devlet olmanın da en önemli gereklerindendir. Hükümetimiz tüm samimiyetiyle, engelli vatandaşlarımızın eğitim, iyileştirme, sağlık, hukuk ve yönetim gibi alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle, mümkün olduğunca kendi kendine yetebilen bireyler olarak yaşamalarını sağlamayı hedeflemektedir. Hükümetimizin çıkarmış olduğu yasalarla, engelli vatandaşlarımıza sağlanan yardımlarla, büyük rahatlamalar sağlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının dile getirilmesine imkan tanıyan ve onlara ayrılan bu günün, amacına ulaşması ve anlaşılması temennisi ile, başta Tekirdağlı engelli kardeşlerimiz olmak üzere bütün engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, ailelerine selam ve saygılarımı sunuyor, onlara sağlıklı, mutlu ve onurlu bir hayat diliyorum."