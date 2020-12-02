Tekirdağ Milletvekili Yel'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Tekirdağ Milletvekili Yel'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

02.12.2020 09:49
Tekirdağ Milletvekili Yel'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yel, mesajında, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sayıda engellinin olduğunu belirtti.

Engelli insanların en önemli probleminin çalışma, eğitim, sağlık ve sosyal alanları kuşatan bir takım haklardan yararlanamamaları olduğunu aktaran Yel, " Çeşitli engellerine rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Yel, engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek ve tüm hizmetlerden ve haklardan eşit bir biçimde yararlanmalarının sağlanması gerektiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu durum insanlık borcumuzun yanı sıra, çağdaş toplum ve devlet olmanın da en önemli gereklerindendir. Hükümetimiz tüm samimiyetiyle, engelli vatandaşlarımızın eğitim, iyileştirme, sağlık, hukuk ve yönetim gibi alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle, mümkün olduğunca kendi kendine yetebilen bireyler olarak yaşamalarını sağlamayı hedeflemektedir. Hükümetimizin çıkarmış olduğu yasalarla, engelli vatandaşlarımıza sağlanan yardımlarla, büyük rahatlamalar sağlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının dile getirilmesine imkan tanıyan ve onlara ayrılan bu günün, amacına ulaşması ve anlaşılması temennisi ile, başta Tekirdağlı engelli kardeşlerimiz olmak üzere bütün engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, ailelerine selam ve saygılarımı sunuyor, onlara sağlıklı, mutlu ve onurlu bir hayat diliyorum."

Dünya Engelliler Günü, Milletvekili, Tekirdağ, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ Milletvekili Yel'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı Ekipleri görünce "Ooo polis online, polisi seviyorum" diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
MHP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısını engellemeye çalıştı MHP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısını engellemeye çalıştı         
09:28
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir         
09:00
Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak         
08:11
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı         
22:18
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 10:10:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ Milletvekili Yel'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei