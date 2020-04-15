Tekirdağ Milletvekili Yel:

AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yel, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından çiftçilerin etkilenmeyeceğini bildirdi.

Milletvekili Yel, yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin topyekün devam ettiğini ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından çiftçilerin etkilenmeyeceğini aktaran Yel, şunları kaydetti:

"18-19 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma yasağından, çalışmak zorunda olan çiftçilerimiz etkilenmeyecekler. İstedikleri takdirde tarla, bağ ve bahçelerinde çalışabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonuç verdi ve konuyla ilgili genelge hazırlıklarına başlandı. Tüm çiftçilerimize Allah kolaylıklar versin, ürününüz bol olsun."