Tekirdağ'dan kısa kısa

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Zıvalıoğlu, üniversitenin kente katkılarının önemli olduğunu belirtti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı okul sporları organizasyonu, lisanslı sporcu sayısının artırılması, okulların ferdi ve takım sporlarında etkin katılım sağlamaları konuları ele alındı.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Ahmet Üzgün, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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