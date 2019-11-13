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Tekirdağ minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldüTekirdağ'ın Ergene ilçesinde kavşaktan ana yola çıkan otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Zafer Bal hayatını kaybetti.

Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kavşaktan ana yola çıkan otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Zafer Bal hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Ergene'nin Vakıflar Mahallesi'ndeki Ahımehmet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Zafer Bal yönetimindeki 34 LJ 3372 plakalı otomobil Edirne istikametinden gelen Kerim Birlik yönetimindeki 34 AAN 667 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs otomobili 40 metre sürükledi. Otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Bal olay yerinden hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bal'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Kerim Birlik ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Zafer Bal, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:56 Kaynak: DHA
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