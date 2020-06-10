TEKİRDAĞ Mısır'dan ambulans uçakla getirilen ailenin tedavisi tamamlandı: Türk olduğum için büyük... - Son Dakika

TEKİRDAĞ Mısır'dan ambulans uçakla getirilen ailenin tedavisi tamamlandı: Türk olduğum için büyük...

Mısır'dan ambulans uçakla getirilen ailenin tedavisi tamamlandı: Türk olduğum için büyük mutluluk duyuyorumMISIR'ın başkenti Kahire'de koronavirüs testi pozitif çıkan Kader Biçer(38) ile virüs belirtileri gösteren eşi Veli Biçer ile çocukları Mustafa (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4),...

Mısır'dan ambulans uçakla getirilen ailenin tedavisi tamamlandı: Türk olduğum için büyük mutluluk duyuyorum

MISIR'ın başkenti Kahire'de koronavirüs testi pozitif çıkan Kader Biçer(38) ile virüs belirtileri gösteren eşi Veli Biçer ile çocukları Mustafa (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4), Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla gerildikleri Tekirdağ'da tedavileri tamamlanıp, taburcu edildi. Kader Biçer, Mısır'da çok zor günler geçirdiğini, Türkiye vatandaşı olduğu için büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Önce Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun bizi getirdi, sesimizi duydu çok teşekkür ediyorum.10 gün boyunca hiçbir şey yemeden yattım, çocuklarım çok perişan oldular. Bizim sesimizi duydu Cumhurbaşkanımız böyle bir ülkede yaşadığım için gerçekten gurur duyuyorum" dedi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Kader Biçer'in(38), koronavirüs testi pozitif çıktı. Biçer, hastanede tedavi altına alınırken, ailenin diğer fertlerinde de virüs belirtileri saptandı. Bunun üzerine Mustafa Biçer, annesinin yeterli tedavi alamadığını belirterek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi. Yardım isteği üzerine Dışişleri Bakanlığı da devreye girerek, Sağlık Bakanlığı, Kahire'ye özel bir ambulans uçak göndererek, 5 kişilik biçer ailesini Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirdi. Biçer, ailesi uçaktan alınarak götürüldüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde 8 gün tedavi gören ailenin koronavirüs testleri negatif çıkanca, bugün taburcu edildi.

'TÜRKİYE VATANDAŞI OLDUĞUM İCİN BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUM'

Kahire'de koronavirüse yakalanan ve Tekirdağ'da tedavi gördükten sonra taburca edilen ev hanımı Kader Biçer, Mısır'da çok acı çektiğini anlattı. Kendisinin acı çektiğini gören oğlunun sosyal medya üzerinden yardım istediğini söyleyen Biçer, Türkiye vatandaşı olduğu için büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Biçer, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Önce Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun bizi getirdi, sesimizi duydu çok teşekkür ediyorum.10 gün boyunca hiçbir şey yemeden yattım, çocuklarım çok perişan oldular. Bizim sesimizi duydu Cumhurbaşkanımız böyle bir ülkede yaşadığım için gerçekten gurur duyuyorum. Herkesten Allah razı olsun, Sağlık Bakanlığımızdan, bütün milletimizden. Orada ki yaşadıklarımız çok zordu, burada bize kucak açtılar ve bize Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde çok güzel baktılar. 5 günde kendimize geldik, orada kullandığım ilaçlar ile hiçbir şekilde iyi olamadım ama burada biz 5 günlük bir tedavi sonucunda, doktorların bize moral vermesi sonucunda şuanda çok iyiyiz. Sonuçlarımız negatif, Rabbime şükürler olsun evimize gidiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE TEDAVİ OLACAĞIMI SÖYLEYİP İKİNCİ TESTE GİTMEDİM'

Kendisi de virüs belirtileri gösteren Veli Biçer, Ramazan ayının son haftasında Kahire'de hava sıcaklığının 47 derece olduğunu ve kendisinde üşütme meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Soğuk algınlığı diye eczaneye gittim. Eczanede bir grip iğnesi yaptırdım. Tekrar eve geldikten sonra bir hafta kadar yattım. Benden sonra eşimde aynı şekilde rahatsızlanınca orada bir hastaneye gittik. Hastanede de ilgi görmediğimiz için tekrar başka teferruatlı bir hastaneye gittik, orada covid testi yaptırdık. Covid testi yaptırdıktan sonra eşimin pozitif çıktı. Benim testlerim 7 gün sonra çıkmayınca beni aradılar hastaneden gelin tekrar test yapalım diye. Bende onlara Türkiye'ye gidip, Türkiye'de tedavi olacağımı söyledim. O şekilde Türkiye'ye sesimizi duyurmaya çalıştık, oğlumun sayesinde sosyal medya aracılığı ile sesimizi duydular. Allah öncelikle devletimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımıza emeği geçen A'dan Z'ye herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Tabi ki burada emeği geçen Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde doktorlarımıza, çalışan personele ailem adına çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Ben orada tekstil firmasında çalışıyordum. 10 yıldır Mısır'daydım. Burada 1 haftalık bir tedavi süreci geçirdik 5 günlük bir ilaç tedavisi o ilaç tedavisinden sonra test yaptılar, test sonucuna göre bizi eve gönderip göndermeyeceklerine dair bilgilendirdiler. İki kere test yapıldı, önce eşimin orada ki pozitifti. Burada benim ve oğlumun önce pozitif çıktı ikinci testte hepimizin ki negatif çıktı"

'BİZE YETERLİ İMKAN SAĞLANMADI'

Annesinin koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından yaşadığı acıyı gören Mustafa Biçer, ailesinin Türkiye'ye getirilip tedavi görmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Biçer, "Orada bizlere yeterli imkanlar sağlanmadı. Annem ve babamın durumu çok kötüydü. Hastaneye gittiler fakat hiçbir şekilde tedavi olmadıkları için bizde son çare olarak sosyal medyadan sesimizi duyurmak istedik. Çok sağ olsunlar ki bizi duydular, şuanda buradayız ve tedavimizi de olduk" dedi.

Biçer, ailesi tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldukları hastaneden ayrılarak evlerine gitti.

TEKİRDAĞ Mısır'dan ambulans uçakla getirilen ailenin tedavisi tamamlandı: Türk olduğum için büyük...

Koronavirüs, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 03:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ Mısır'dan ambulans uçakla getirilen ailenin tedavisi tamamlandı: Türk olduğum için büyük... - Son Dakika

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