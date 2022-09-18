Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Müftü Vekili Yusuf Bektaş, Tekirdağ Sanayi ve Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Bektaş, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Kayın ile görüştü.

Ahilik hakkında değerlendirmelerde bulunan Bektaş, tüm Tekirdağ esnafına helal ve bol kazançlar temenni etti.

Ziyaretlerde, Müftü Bektaş'a Süleymanpaşa Müftüsü Selami Sayın, İl Müftülüğü Şube Müdürü Raşit Bayraktar eşlik etti.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Hayrabolu ilçesinde üreticilerle bir araya geldi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Hayrabolu ilçesini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Öcal, Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Mahallesi'nde üreticilerle sohbet etti, isteklerini dinledi.

Tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmeleri değerlendiren Öcal, üreticilere Bakanlığının 2022 - 2023 yılı projeleri hakkında bilgiler verdi.

Balık boyları ölçüldü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Toptan Balık Hali'nde denetim yapıldı

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Toptan Balık Hali'nde balık boyları ölçüldü, avlanmanın yasal koşullara uygunluğunu kontrol etti.

Denetime, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk İşcan ve Su Ürünleri Şube Müdürü Tolga Özkan katıldı.