Tekirdağ Muş'taki Cinayet Zanlısı, 18 Yıl Sonra Tekirdağ'da Yakalandı
32 dakika önce
Muş'taki cinayet zanlısı, 18 yıl sonra Tekirdağ'da yakalandıTekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarma, 2002 yılında Muş'ta kan davası yüzünden Ümran Yalçın'ı öldürmekten hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Eren Bilgin'i(38) yakaladı.
Muş
'taki cinayet zanlısı, 18 yıl sonra Tekirdağ
'da yakalandı
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi
ilçesinde jandarma, 2002 yılında Muş'ta kan davası yüzünden Ümran Yalçın'ı öldürmekten hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Eren Bilgin'i(38) yakaladı.
Muş'ta 2002 yılında Ümran Yalçın'ı kan davası nedeniyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve Muş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezası verilen Eren Bilgin, mahkeme kararının ardından kaçarak izini kaybettirdi. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada cinayetten hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eren Bilgin'in ilçede 'Mustafa' adını kullanarak bir dönercide çalıştığını ve Diyarbakırlı olarak tanıttığını belirledi. Jandarma ekipleri bu sabah saatlerinde Bilgin'i, Yeniçiftlik
Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye çıkarılan Bilgin, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:02 Kaynak: DHA
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