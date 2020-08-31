TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nde ilk kayıtları Rektör Şahin yaptı - Son Dakika

Namık Kemal Üniversitesi'nde ilk kayıtları Rektör Şahin yaptı

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) ilk öğrenci kayıtlarını oluşturulan kayıt merkezinde yüz yüze Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, yaptı.

Namık Kemal Üniversitesi'ni kazananlar öğrenciler, internet üzerinden online olarak kayıt işlemlerine devam ederken, dileyen öğrencilerin kayıtları, yüz yüze yapılıyor. Rektör Prof.Dr. Mümin Şahin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nu kazanan 4 öğrencinin kayıtlarını yaptı. Bugünden itibaren kayıtların başladığını ve öğrencilerin şahsi kayıtlarının 5 eylül gününe kadar devam edeceğini belirten Rektör Şahin, "Elektronik kayıtlar 6 eylül gece saat 24.00'e kadar yapılacak. Bugün elden kayıt yaptıracak 4 öğrencimizin kaydını gerçekleştirdik. Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden sağlık raporu istendiği için öğrencilere elden kayıt yaptırıyor. Genelde kayıtlar elektronik ortamda yapılıyor. 6 bin 175 öğrenci bu yıl üniversitemizi tercih etti. İnşallah üniversitemiz ve öğrencilerimiz için iyi bir eğitim öğretim yılı olur" dedi.

Rektör Şahin, yeni eğitim öğretim yılının pandemiden uzak bir yıl olması temennisinde bulunarak, kayıt yaptıran öğrencilere başarılar diledi. Kayıt yaptıran öğrencilerden Burak Ateş, Namık Kemal Üniversitesi'ni kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti. Öğrencilerden Zeynep Yıldız ise kaydının rektör tarafından yapılmasına sevindiğini dile getirdi. Covid-19 tedbirleri kapsamında girişte ellerini dezenfekte eden öğrenciler kayıt merkezine ateşleri ölçülerek alındı.