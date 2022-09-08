Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

08.09.2022 12:04
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) "Kurumsal Akreditasyon Bilgilendirme" toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) "Kurumsal Akreditasyon Bilgilendirme" toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük konferans salonunda düzenlenen toplantı ile değerlendirmeye hazırlanması ve kalite süreçlerinin içselleştirilmesi amaçlandı.

Toplantıya NKÜ Rektör Yardımcısı ve Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Bülent Eker, Rektör Yardımcısı Yılmaz Çakıcı, Kalite Komisyonu üyeleri katıldı.

NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar'ı misafir etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Süleymanpaşa Belediyesi ve NKÜ'nün birlikte yapabileceği çalışmalar ele alındı.

Şahin, Çınar'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatlarına destek hususunda Süleymanpaşa Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen projelerin önemli olduğunu söyledi.

Çınar ise NKÜ'nün üstlendiği sorumluluklar ve destek için Rektör Şahin'e teşekkür etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım muhtarları ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesinde Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, dernekte muhtarlarla görüştü, sohbet etti.

Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin eşlik etti.

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Tekirdağ NKÜ öğrencisi Türkiye üçüncüsü oldu Tekirdağ NKÜ öğrencisi Türkiye üçüncüsü oldu
Kaynak: AA

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