Rektör Şahin, öğrencileri NKÜ'ye davet etti - Son Dakika
Üye Girişi

Rektör Şahin, öğrencileri NKÜ'ye davet etti

01.08.2022 11:02
Rektör Şahin, öğrencileri NKÜ'ye davet etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, öğrencilere NKÜ'yü tercih etmeleri çağrısında bulundu .

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, öğrencilere NKÜ'yü tercih etmeleri çağrısında bulundu .

Rektör Şahin, yaptığı açıklamada, üniversite tercihi yapacak aday öğrencilerin tercihlerini NKÜ'den yana kullanmasını istedi.

Şahin, NKÜ'nün öğrencilere sağladığı avantajlar sayesinde her yönüyle dikkat çeken üniversite olduğunu belirtti.

Öğrencilerin üniversite seçme sürecinde en doğru kararı vermeleri gerektiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Doğru tercihi yapmak, öğrenim hayatınız boyunca üstesinden geldiğiniz tüm sınavlarınız sonrasında emeklerinizin karşılığını almak amacıyla atılacak çok önemli bir adımdır. Bu karar geleceğinizi şekillendirecek. Size en uygun ve severek yapacağınız bir bölümü tercih etmenizi çok önemsiyoruz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi güvenli ve huzurlu bir şehirde üniversite okumanın yanı sıra uzman akademik kadrosu ile gelişen, ilerleyen dinamik bir üniversitedir. Uluslararası anlaşmalar ile dahil olduğumuz Erasmus ve Mevlana değişim programlarıyla öğrencilerimiz bir dünya üniversitesinde olduklarını hissediyor. Bilimsel etkinliklerimizden başka sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimiz sayesinde tercihleriniz bizimle doğru olacak. Üniversitemiz ayrıca ulusal ve uluslararası zengin ulaşım seçenekleri ile size çok yakın bir üniversite. Bizi tercih ederek, bu avantajları yakalamanız ümidiyle aileniz ve size başarılı yükseköğretim hayatı ve sağlıklı günler dilerim."

YORUMLAR
500
Ürün testi yaparken patlamış: Kimyasal patlamada patron da yaralandı Ürün testi yaparken patlamış: Kimyasal patlamada patron da yaralandı
Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rektör Şahin, öğrencileri NKÜ'ye davet etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:26:32. #1.12#
SON DAKİKA: Rektör Şahin, öğrencileri NKÜ'ye davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement