Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Su Altı Federasyonu Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya 'da düzenlendi.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ NKÜ öğrencisi Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

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