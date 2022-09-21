Tekirdağ'da Oğuz boyunun tamgalarının yer aldığı tasarım sergisi açıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Oğuz boyunun tamgalarının yer aldığı tasarım sergisi açıldı

21.09.2022 16:01
Tekirdağ'da Oğuz boyunun tamgalarının yer aldığı tasarım sergisi açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dilber Yıldız'ın, 24 Oğuz boyunun tamga (eski Türk izlerini taşıyan motifler) tasarımlarının yer aldığı sergi beğeniye sunuldu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dilber Yıldız'ın, 24 Oğuz boyunun tamga (eski Türk izlerini taşıyan motifler) tasarımlarının yer aldığı sergi beğeniye sunuldu.

Yıldız'ın, Çiğdem Karauz küratörlüğündeki sergisi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açıldı.

Yıldız, AA muhabirine, tamgaların Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Oğuz boyu tamgalarını kullanarak Türk kültürünü yansıtan estetik ürünler ortaya çıkardığını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Kumaş tasarımlarında 24 Oğuz boyu tamgalarını süsleme unsuru olarak kullandım. Kumaşları tamamen kendim dokudum. Bazılarının renklendirmelerini doğal boyalarla yaptım. Beni en çok heyecanlandıran nokta tamgaların anlamları. Hepsinin kendine has anlamı var. Oğuz boyu tamgaları geometrik olarak farklı biçimler içermekte. Tamgalara yüklenen anlamlar çok güzel. Onların anlamları benim için çıkış noktası ve ilham kaynağı oldu."

Sergiyi ziyaret eden Mustafa Yıldız da tasarımların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Tamgaların anlamlarını dinleyince gerçekten çok özel bir çalışma olduğu anlaşılıyor. Tamgalar çok farklı bir hava katmış." diye konuştu.

Sergi 4 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

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Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Oğuz boyunun tamgalarının yer aldığı tasarım sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Oğuz boyunun tamgalarının yer aldığı tasarım sergisi açıldı - Son Dakika
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