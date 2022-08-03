'Hatırlatma dozunu yapmazsak, bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir' - Son Dakika
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'Hatırlatma dozunu yapmazsak, bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir'

03.08.2022 10:45
'Hatırlatma dozunu yapmazsak, bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir'

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, koronavirüsün arttığını ve mutlaka hatırlatma dozu yapılması gerektiğini belirterek, "Evet, aşılıyız ve korunuyoruz.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, koronavirüsün arttığını ve mutlaka hatırlatma dozu yapılması gerektiğini belirterek, "Evet, aşılıyız ve korunuyoruz. Fakat çok bulaşıcı ve eğer hatırlatma dozunu yapmazsak, bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir" dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, koronavirüs vakalarının arttığını belirterek, hatırlatma dozu için çağrı yaptı. Pandeminin bittiği yönündeki söylemlerin rehavete neden olduğunu belirten Prof. Dr. Varol, "Hepimiz bir rehavete kapılıyoruz. Aslında 'Pandemi bitti' sözü, çok dikkatli kullanılmalı. Çünkü pandemi bitmedi, vakalar arttı. ve bir sene önce söylediğimiz şeyi yineliyoruz. Maske, mesafe, hijyen bunlar çok kıymetli. Bunlar, hala elimizdeki en önemli korunma araçları. Önemli bir korunma aracımız daha var; o da hatırlatma dozu, aşılarımız. Eğer aşılıysak bile bakanlığın bizlere çıkarmış olduğu hatırlatma dozunu yaptırmayı ihmal etmeyelim. Hatırlatma dozu hepimiz için çok kıymetli. Hem kendi hayatımızı koruyoruz hem de bir başkasına bulaşı engellemiş oluyoruz. Özellikle hatırlatma dozu; kronik hastalığı ile ileri yaşta olanlar için hayati önemde. Mutlaka maske, mesafe, hijyen ve aşıda hatırlatma dozunu öneriyoruz. Yapılacak en temel uygulamalar bunlar" dedi.

'KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANIN'Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske kullanmasını isteyen Prof. Dr. Varol, "Hekimlik ortamlarında Covid-19 nedeniyle çok zorlanan kişilerle karşılaşıyoruz. Hayati tehlikesi olan hastalar görüyoruz. O yüzden bu gözlemlerimiz sonucu diyebiliriz ki; özellikle toplu taşımalarda ve kapalı alanlarda maske kullanımına özen gösterelim. Bunun için bir kurumsal resmi yazı gelmeyebilir belki. Ancak kendi öz sorumluluk bilincimizle hem kendimizi hem başkalarını korumak için kapalı alanlarda maske takmaya özen gösterelim. Özellikle Covid-19 açısından söylüyorsak; açık hava gerçekten koruyucu bir faktör. Bu doğru ama açık hava deyip, çok da rehavete kapılmamamız gerekli. Açık havada dahi olsak, kalabalık mekanlarda ya da tuvalete girdiğimizde maske kullanımını öneriyoruz. Maske oldukça kıymetli. El yıkama, maske, kapalı ortamlarda fizik mesafeye dikkat. Bunlar oldukça kıymetli. Hala geçerliliğini koruyan önlemler. Yazın dahi olsa bunlara dikkat etmek lazım" diye konuştu.'BAĞIŞIKLIĞIMIZ BİZİ KORUMAYA YETMEYEBİLİR'

Prof. Dr. Gamze Varol, artan vakalar nedeniyle sağlık çalışanları arasında da pozitif sayılarının arttığını belirterek, "Hastanelerde Covid-19 hastalarının sayısı arttı. Yoğun bakımlarda hastaların sayısı arttı. Bu şu demek; aşı olduk ve yaz, bu önlemlere çok gerek olmayabilir. 'Zaten nezle, grip gibi geçiyor' vesaire gibi birtakım ön yargılar var. Bu ön yargılarla birlikte geldiğimiz tabloyu aslında biraz fazla mı küçümsedik? Biraz fazla mı erkenden rehavete kapıldık? Bunu düşünmeden edemiyoruz. Bilimsel kanıtlara göre, bu mikronun alt tipleri olan ve ülkemizde de dolaşımda bulunan bu varyasyonlardaki virüs; aslında çok bulaşıcı. Daha önce deneyimlemiş olduğumuz virüs mutasyona uğruyor. Evet, aşılıyız ve korunuyoruz. Fakat çok bulaşıcı ve eğer hatırlatma dozunu yapmazsak, bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir. 'Bize bir şey olmaz' dememek lazım. Sağlık çalışanlarının geldiği durumu da görüyoruz. Hastane başvuruları, yoğun bakımda Covid-19 hastalarının sayısı arttı. Demek ki; bir eksiklik var. Tekrardan dikkat etmemiz, özellikle bireysel anlamda maskemizi takmamız, hatırlatma dozumuzu yapmamız, hijyene ve fizik mesafeye dikkat etmemiz hayati önemde" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Namık Kemal Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Hatırlatma dozunu yapmazsak, bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir' - Son Dakika

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