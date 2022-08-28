Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

28.08.2022 10:04
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen sınava adaylar yoğun ilgi gösterdi. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arda Göksu, sınav öncesinde bilgilendirmelerde bulundu, adaylara başarılar diledi.

Başkanlığını Konservatuvar Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arda Göksu'nun yaptığı, iki gün süren özel yetenek sınavında adaylar, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencisi olabilmek için performans sergiledi.

Tekirdağ'da "Köpekli Arama Kurtarma Tematik Kamp Programı" tatbikatı yapıldı

Tekirdağ'da 2022 yılı "Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, "Köpekli Arama Kurtarma Tematik Kamp Programı" tatbikatı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma ekipleri arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğinin sağlanması, saha ekiplerinin kapasite ve kabiliyetlerinin artırılması, ekiplerin birlikte uyum içerisinde çalışabilirliğinin arttırılması, köpek ile köpek eğitmeni arasında bağın kuvvetlendirilmesi, köpeklerde arama becerisinin geliştirilmesi amacıyla tatbikat yapıldı.

Eski tekel binası ve Mehmetçik ormanı eski atış alanında yapılan tatbikata 10 ilden 81 personel katıldı.

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Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Göksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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