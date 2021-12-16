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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2021 09:22
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafını seçen Şahin, yaşam kategorisinde de aynı muhabirin İstanbul'da Fatih Cami'sinde çektiği "Bayram namazı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Şahin, spor kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "El ense" başlıklı fotoğrafını tercih etti. Şahin, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Şahin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Şahin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Şahin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Namık Kemal Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Tekirdağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Şahin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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