Tekirdağ'da sığırkuyruğu bitkisinin yeni melez türü bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ'da sığırkuyruğu bitkisinin yeni melez türü bulundu

29.09.2022 12:02
Tekirdağ'da sığırkuyruğu bitkisinin yeni melez türü bulundu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) gerçekleştirilen çalışmada, sığırkuyruğu bitkisinin yeni melez türü bulundu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) gerçekleştirilen çalışmada, sığırkuyruğu bitkisinin yeni melez türü bulundu.

NKÜ Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğünce desteklenen "Tekirdağ İli Sınırları İçerisinde Doğal Olarak Yetişen Sığırkuyruğu (Verbascum) Üzerine Taksonomik ve Ekolojik Çalışmalar Projesi" kapsamında, yaklaşık 2 yıl önce saha çalışması başlatıldı.

Malkara ilçesinde yapılan araştırmalarda sığırkuyruğu bitkisinin yeni melez türü bulundu.

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Cabi, AA muhabirine, halk arasında "sığırkuyruğu" olarak bilinen "verbascum" bitki türünün yeni buldukları melezine "Malkara Sığırkuyruğu" adını verdiklerini söyledi.

Doktora öğrencileriyle gerçekleştirdikleri saha araştırmalarının başarıyla sonuçlandığını anlatan Cabi, şöyle devam etti:

"Saha çalışmalarını Malkara ve Keşan arasında yoğunlaştırdık. Burada daha önce de var olduğu bilinen birkaç verbascum türünün aynı anda aynı lokalitede bulunduğunu fark ettik. Daha sonra baktık ki daha önce hiç görmediğimiz verbascum türü de var. 'Bu tür, incelemeye değer yeni bir sığırkuyruğu olabilir' diye düşündük. Örneğimizi toplayarak laboratuvarda özelliklerine baktık. Bu özelliklerinin neticesinde bunun daha önce keşfedilmeyen bir tür olduğunu tespit ettik."

Cabi, verbascum türlerinin gen alışverişi yaparak evrimleşme sürecinde yeni bir melez tür ortaya çıkardığını dile getirdi.

"Antikanserojen, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip olabilir"

Çalışmalarının ulusal bir dergide yayımlandığını, uzman hakemler tarafından onaylandığını ve türün kayıtlara geçtiğini anlatan Cabi, şunları kaydetti:

"Sığırkuyruğu, sahip olduğu bireyler ya da türler açısından bakıldığında endemik cinslerimizden bir tanesi. Yaklaşık 256 türle temsil ediliyor. Daha önce 107 melez türle temsil ediliyordu. Yüzde 80'i ülkemizde endemik olan bir cinsten bahsediyoruz. Gen merkezinin Anadolu ve İran-Turan fitocoğrafik bölgesi (Doğu Anadolu, Sina yarımadası, Suriye, Filistin, Ermenistan, İran, Ürdün, Yukarı Mezopotamya) olduğunu söyleyebiliriz. Verbascum cinsi taksonların (alt tür) sahip olduğu birtakım kimyasal bileşikler antikanserojen, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip olabilir. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var ama ülkemizdeki taksonların hala birçoğu çalışılmamış."

Cabi, ekibiyle yeni alt türleri ülkeye kazandırmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

NKÜ doktora öğrencisi Ogün Demir ise detaylı araştırmalar sonucunda yeni melez türünü bulduklarında heyecanlandıklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

Araştırma, Edebiyat, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sığırkuyruğu bitkisinin yeni melez türü bulundu - Son Dakika

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