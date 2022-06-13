Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

13.06.2022 13:35
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (Tekirdağ NKÜ) 3 bin 978 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (Tekirdağ NKÜ) 3 bin 978 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Tekirdağ NKÜ Stadında gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin ilerleyen teknolojisiyle beraber bölgenin yenilikçi dönüşümünde ana figür olduğunu söyledi.

Şahin, üniversitenin kurulduğu günden bugüne değin hızla büyüyen, gelişen ve birçok başarıya imza atmış bir üniversite olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Adı başarılarla özdeşleşmiş, herkesin eğitim almak istediği bir eğitim ve öğretim yuvası haline gelmiştir. Üniversitemiz geleceğe yön verecek ve geleceği inşa edecek on binlerce mezun vermiştir. 25 ülkeden 122 yükseköğretim kurumu ile yapılan Erasmus ikili anlaşmaları ve Mevlana değişim programlarıyla öğrencilerimiz, bir dünya üniversitesinde okuduklarını hissetmektedirler. Üniversitemiz, büyük bir hızla büyümekte hem sosyal hem de akademik anlamda ülkemize, bölgemize ve şehrimize katkılarda bulunmaktadır."

Mezun olan öğrencileri temsilen konuşmasını gerçekleştiren İlahiyat Fakültesi mezunu Elif Nur Bayındır da Tekirdağ NKÜ ailesinin bir üyesi ve mezunu olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, eğitim hayatlarında emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, fakülte birincilerine ödülleri ve mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Mezuniyet törenine katılan 3 bin 978 öğrenci kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Mezuniyet törenine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Özcan, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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