Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) İlahiyat Fakültesinde düzenlenecek "Ramazan İklimi" programlarının ilki, bugün canlı yayınla başlayacak.

Ramazan ayının maneviyat ve bereketine katkı sunmak için düzenlenecek olan, İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin gerçekleştireceği programların ilki bugün saat 22.00'de "TNKÜ İlahiyat TV" YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

TNKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında belirli günlerde öğretim üyelerinin güzel programlar gerçekleştireceğini söyledi.

Rektör Şahin, ramazanın insanları kötülüklerden arındırarak iyiliklere, bireysel ve gündelik çıkar kaygısının ötesinde güzelliklere yönelttiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu mübarek ayı en iyi şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. Salgın nedeniyle insanlarımız camilerde teravih namazlarına gidemiyor. Bizler de üniversite olarak değerli hocalarımızın bilgilerini vatandaşlarla paylaşması için böyle bir program başlatıyoruz. Üniversitemizin YouTube kanalı üzerinden saat 22.00'de başlayacak programları vatandaşlarımız takip edebilir. Program, ramazan ayı boyunca devam edecek. İnşallah ramazanla birlikte ülke olarak salgın sürecini de atlatıp çifte bayram yaşamayı ümit ediyoruz."

Ramazan boyunca 28 ve 30 Nisan ile 2, 5, 9,12, 16 ve 19 Mayıs'ta saat 22.00'de programlar düzenlenecek.