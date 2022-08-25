Namık Kemal Üniversitesi'nde kayıtlar başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Namık Kemal Üniversitesi'nde kayıtlar başladı

25.08.2022 10:29
Namık Kemal Üniversitesi'nde kayıtlar başladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) tercih eden ve yerleşen öğrenciler için şahsen ve elektronik ortamda kayıtlar başladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) tercih eden ve yerleşen öğrenciler için şahsen ve elektronik ortamda kayıtlar başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, NKÜ'yü kazanan öğrencilerin sembolik olarak bireysel kayıtlarını gerçekleştirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Şahin, 2022-2023 akademik yılının verimli şekilde geçmesini temenni etti.

Şahin, öğrencilerin NKÜ'nün farkını hissedeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehirle iç içe, bütünleşen bir üniversiteyiz. Sosyal alanlar açısından, öğrenci kulüpleri açısından tüm olanaklarımız mevcut. 108 öğrenci topluluğumuz var. Hemen yanı başımızdaki 270 dönüm orman arazimizi üniversitemize kazandırdık. Piknik ve mesire alanı olarak düzenledik. Trakya'nın lokomotifi olma yolunda da hızla ilerliyoruz. Sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da gelişiyoruz. Akreditasyon çalışmalarımız devam ediyor."

28 bini aşan öğrenci sayısıyla NKÜ'de lisansla yerleşen öğrenci sayısı 2 bin 627, ön lisansla yerleşen öğrenci sayısı 4 bin 70 oldu. NKÜ internet sitesinden erişilebilen 2022 YKS Kayıt Kılavuzu'nda belirtilen yönergelere göre öğrenciler elektronik olarak veya şahsen kayıt yaptırabiliyor.

YORUMLAR
500
Sağanak yağış yolları nehre çevirdi Sağanak yağış yolları nehre çevirdi Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Kaynak: AA

Tekirdağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Namık Kemal Üniversitesi'nde kayıtlar başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:23:12. #1.12#
SON DAKİKA: Namık Kemal Üniversitesi'nde kayıtlar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement