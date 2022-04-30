Tekirdağ NKÜ'de "İngiliz Askeri Raporlarında Kutü'l Amare" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ NKÜ'de "İngiliz Askeri Raporlarında Kutü'l Amare" konferansı düzenlendi

30.04.2022 11:30
Tekirdağ NKÜ'de "İngiliz Askeri Raporlarında Kutü'l Amare" konferansı düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM) tarafından "İngiliz Askeri Raporlarında Kutü'l Amare" konferansı düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM) tarafından "İngiliz Askeri Raporlarında Kutü'l Amare" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, "Kutü'l Amare" zaferinin yıllarca unutturulmaya çalışılan bir zafer olduğunu belirtti.

Şahin, bu zaferi unutturmamak için çalışacaklarını aktararak, "Şanlı tarihimizde yazılmış unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olan ve ecdadımızın azmi ve vatan sevgisiyle kazanılan Kutü'l Amare Zaferi'nin 106. yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

BALKAM Müdürü Doç. Dr. Sezai Öztaş da Kutü'l Amare Zaferi'nin Osmanlı ordusunun zor şartlar altında ve imkansızlıklar içinde Birinci Dünya Savaşı'nda yazdığı büyük bir kahramanlık destanı olduğunu ifade etti.

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Akkor da Kutü'l Amare Savaşı'nda yaşanan zorlu mücadeleyle ilgili sunum yaptı.

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Namık Kemal Üniversitesi, Araştırma, Tekirdağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ NKÜ'de 'İngiliz Askeri Raporlarında Kutü'l Amare' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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