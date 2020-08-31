Tekirdağ NKÜ'de kayıtlar başladı - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci kayıtları başladı.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin rektörlükte oluşturulan kayıt merkezinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nu kazanan 4 öğrencinin kayıtlarını yaptı.

Şahin, gazetecilere, bugün itibarıyla kayıtların başladığını söyledi.

Öğrencilerin şahsi kayıtlarının 5 Eylül'e kadar devam edeceğini ifade eden Şahin, "Elektronik kayıtlar 6 Eylül gece saat 12'ye kadar yapılacak. Bugün elden kayıt yaptıracak 4 öğrencimizin kaydını gerçekleştirdik. Sağlık meslek yüksek okulu öğrencilerinden sağlık raporu istendiği için öğrencilere elden kayıt yaptırıyor. Genelde kayıtlar elektronik ortamda yapılıyor. 6 bin 175 öğrenci bu yıl üniversitemizi tercih etti. İnşallah üniversitemiz ve öğrencilerimiz için iyi bir eğitim öğretim yılı olur." dedi.

Şahin, yeni eğitim öğretim yılının salgından uzak bir yıl olması temennisinde bulunarak, kayıt yaptıran öğrencilere başarılar diledi.

Kayıt yaptıran öğrencilerden Burak Ateş de Namık Kemal Üniversitesi'ni kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Zeynep Yıldız ise kaydının rektör tarafından yapılmasına sevindiğini dile getirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında girişte ellerini dezenfekte eden öğrenciler kayıt merkezine ateşleri ölçülerek alındı.