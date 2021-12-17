Tekirdağ NKÜ'de "Mevlana'nın Çağları Aşan Sesi" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi ve Tekirdağ İl Müftülüğünce "Mevlana'nın Çağları Aşan Sesi" konferansı düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, yaptığı konuşmada, Mevlana'nın yaşadığı günden itibaren sesini hep duyurabilmiş çok büyük bir gönül mimarı olduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özkese de Mevlana'nın düşünceleri ve eserleri hakkında bilgiler vererek şunları kaydetti:

"Mevlana, Anadolu'nun mayalanmasında öncülerin başında gelen bir kıymettir. Mevlana'yı anlamak dün olduğu gibi bugün de Anadolu insanının dünyaya açılımını, varlık serüvenini en ileri düzeyde gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Mevlana, vuslatının 748. yıl dönümünde ülkemizde olduğu kadar dünya genelinde de okunan, okundukça fark edilen, fark edildikçe İslam'a koşulmasını sağlayan önemli bir kıymettir."

Konferansa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Müftüsü İsmail İpek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.