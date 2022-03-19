Tekirdağ NKÜ'de "Öncü Türk Kadın Portreleri" gravür sergisi açıldı - Son Dakika
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Tekirdağ NKÜ'de "Öncü Türk Kadın Portreleri" gravür sergisi açıldı

19.03.2022 10:54
Tekirdağ NKÜ'de "Öncü Türk Kadın Portreleri" gravür sergisi açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Öncü Türk Kadın Portreleri" gravür sergisinin açılışı yapıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Öncü Türk Kadın Portreleri" gravür sergisinin açılışı yapıldı.

Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Enis Malik Duran'ın küratörlüğünü yaptığı sergide, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Halide Edip Adıvar, Fatma Aliye Topuz, Sabiha Gökçen gibi isimlerin portreleri yer alıyor.

NKÜ Rektörlük Sanat Galerisi'nde düzenlenen açılışta konuşan rektör yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, serginin çok anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi 21 Mart'a kadar açık olacak.

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Namık Kemal Üniversitesi, Araştırma, Tekirdağ, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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