Tekirdağ NKÜ'de "Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ NKÜ'de "Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi verildi

15.03.2022 09:22
Tekirdağ NKÜ'de "Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi verildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Proje Ofisi Koordinatörlüğü ile Tekirdağ Gençlik Merkezi ve Genç Ofis iş birliğinde "Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Proje Ofisi Koordinatörlüğü ile Tekirdağ Gençlik Merkezi ve Genç Ofis iş birliğinde "Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektör yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Fen Edebiyat Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, öğrencilerin sürekli kendilerini geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Eker, şunları kaydetti:

"Bir proje yürütücüsü olmak ya da bu alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız projenize başlamadan önce mutlaka bir proje planlamasına ihtiyacınız olacaktır. Plan risk yönetimi, kaynak yönetimi ve iletişim ile ilgili hususları içerirken aynı zamanda kapsam, maliyet ve zaman çizelgesi gibi temel çizgileri de ele almak gerekir."

Tekirdağ Gençlik Merkezi lideri Esin Savaş da gençlik merkezlerinin ve genç ofislerin işleyişi, faaliyetleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu yarışmalar hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Proje kavramı, proje fikrinin belirlenmesi ve analizi, paydaş analizi, sorun analizi, hedef analizi, proje amacı ve genel hedeflerinin belirlenmesi konularında da öğrencilere sunum yapıldı.

2 gün süren eğitimlerin ardından katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

YORUMLAR
500
Bu fidanlar pandeminin baş kahramanları için boy gösterecek Bu fidanlar pandeminin baş kahramanları için boy gösterecek NKÜ Rektörü Şahin'e İstiklal Marşı'nın İngilizce çevirisi hediye edildi NKÜ Rektörü Şahin'e İstiklal Marşı'nın İngilizce çevirisi hediye edildi

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Edebiyat, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ NKÜ'de 'Proje Döngüsü Yönetimi' eğitimi verildi - Son Dakika


Son Dakika
09:22 Macron'un yeni tarzı merak konusu oldu: İşte Elysee Sarayı'ndan yeni sportif Macron fotoğrafları
09:01 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Leyla, Kartal'ı kendine getirdi
05:18 Annesi Ukraynalı babası Rus gazeteciden Rus devlet televizyonunda canlı savaş protestosu
08:49 İngiltere, Ukraynalı mültecileri Rus oligarkların evlerine yerleştirebilir
08:46 Vatandaşa soruldu: Nasıl bir cumhurbaşkanı istersiniz? Cevaplar net: Adil ve tarafsız!
08:42 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akınay Alpagut'un hayatta olduğunu öğrendi
08:31 Uzmanlar Unkapanı Köprüsü'nün onarılması veya kısmen yenilenmesini öneriyor: Karın etkisiyle 3 kez açılmıştı
08:29 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in locasını bastılar! Fanatik Galatasaraylı oyuncu karakolluk oldu!
08:19 Meteoroloji yeni kar dalgası için gün verdi! 15 Mart hava durumu tahminleri!
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 09:28:23. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ NKÜ'de "Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement