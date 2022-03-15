Tekirdağ NKÜ'de "Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi verildi - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Proje Ofisi Koordinatörlüğü ile Tekirdağ Gençlik Merkezi ve Genç Ofis iş birliğinde "Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektör yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Fen Edebiyat Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, öğrencilerin sürekli kendilerini geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Eker, şunları kaydetti:

"Bir proje yürütücüsü olmak ya da bu alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız projenize başlamadan önce mutlaka bir proje planlamasına ihtiyacınız olacaktır. Plan risk yönetimi, kaynak yönetimi ve iletişim ile ilgili hususları içerirken aynı zamanda kapsam, maliyet ve zaman çizelgesi gibi temel çizgileri de ele almak gerekir."

Tekirdağ Gençlik Merkezi lideri Esin Savaş da gençlik merkezlerinin ve genç ofislerin işleyişi, faaliyetleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu yarışmalar hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Proje kavramı, proje fikrinin belirlenmesi ve analizi, paydaş analizi, sorun analizi, hedef analizi, proje amacı ve genel hedeflerinin belirlenmesi konularında da öğrencilere sunum yapıldı.

2 gün süren eğitimlerin ardından katılımcılara teşekkür belgesi verildi.