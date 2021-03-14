Tekirdağ NKÜ'de "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi" kapsamında toplantı yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Marmaraereğlisi Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliği ile Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi (SOGEP) kapsamında tarım alanlarına yenilik getirmek için yapılan toplantılar devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SOGEP kapsamında Marmaraereğlisinde seracılık ve kırsal kalkınma alanında projeyi hayata geçirmek için yapılan toplantı rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, rektör yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Ziraat Fakültesi dekan yardımcısı Prof. Dr. Murat Deveci, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar ve kurum temsilcileri katıldı.

Proje ile gençlerin ve kadınların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımı ve kırsal kalkınmanın hızlandırılması amaçlandığı belirtildi.