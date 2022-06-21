Tekirdağ NKÜ'de "Türkiye'de Göç ve İltica" sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ NKÜ'de "Türkiye'de Göç ve İltica" sempozyumu düzenlendi

21.06.2022 15:49
Tekirdağ NKÜ'de "Türkiye'de Göç ve İltica" sempozyumu düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Türkiye'de Göç ve İltica" sempozyumu düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) " Türkiye'de Göç ve İltica" sempozyumu düzenlendi.

İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Yetkin Aker yönetimindeki sempozyum çevrim içi gerçekleştirildi.

Sempozyum da Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saime Özçürümez, "Sosyal Uyum Modelleri ve Göç Deneyimleri" konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Erdoğan ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Buz da Türkiye'deki Mülteciler ve Sosyal Uyum ile konusunda sunum yaptı.

Sempozyum bugün yapılacak oturumların ardından sona erecek.

YORUMLAR
500
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Adıyaman'da Hizmet-İş Sendikasının genel kuruluna katıldı HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Adıyaman'da Hizmet-İş Sendikasının genel kuruluna katıldı Kastamonu'da muhtarlara kültürel ve sanatsal destek sağlanacak Kastamonu'da muhtarlara kültürel ve sanatsal destek sağlanacak
Kaynak: AA

Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ NKÜ'de 'Türkiye'de Göç ve İltica' sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:50 Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
15:45 Uyuştucuyu düdüklü tencere içinde saklamıştı! Oğlu hapis cezası alan anne, mahkeme başkanından tenceresini geri istedi
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
15:23 İngiltere'de demiryolu çalışanları isyan bayrağını çekti! 40 binden fazla işçi son 30 yılın en büyük grevini başlattı
15:20 Eşini öldürüp oğluna işkence yapan adam ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
15:12 Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor ile anlaştı
15:09 Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
14:18 Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 16:05:48. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ NKÜ'de "Türkiye'de Göç ve İltica" sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement