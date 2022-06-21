Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Erdoğan ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Buz da Türkiye'deki Mülteciler ve Sosyal Uyum ile konusunda sunum yaptı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ NKÜ'de 'Türkiye'de Göç ve İltica' sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

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