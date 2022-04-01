Tekirdağ NKÜ'de üniversite tanıtım günleri düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ NKÜ'de üniversite tanıtım günleri düzenlendi

01.04.2022 10:17
Tekirdağ NKÜ'de üniversite tanıtım günleri düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) üniversite tanıtım günleri düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) üniversite tanıtım günleri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün daveti üzerine tanıtım günlerine 27 devlet ve vakıf üniversitesi katıldı.

İl merkezi ve ilçelerden gelen 2500 lise öğrencisi rektörlük fuaye alanında kurulan üniversitelerin stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Rektörlük Konferans Salonu'nda da çeşitli panel ve konferanslar gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında NTV Doğru Tercih programı yapımcı ve sunucusu Sadık Gültekin konferans verdi.

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milli eğitim bakanlığı, Üniversite, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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