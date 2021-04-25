Tekirdağ NKÜ'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye tarihiyle ilgili "sözde soykırım" açıklamasının tümüyle reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Türk milleti olarak zaferlerimiz ve başarılarımız bizim için birer gurur abidesi mağlubiyetler ve başarısızlıklar ise tekerrür etmemesi için ders alınması gereken birer ibret vesikasıdır. Tarih ise tarihçilerin araştırmaları alanıdır ve şanlı tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Gerçekler ortada ve arşivler açıkken sözcükler ise tarihi yeniden yazamaz. 1915'te Ermeni çetelerinin yaşattığı terör olayları nedeniyle gerçekleştirilen zorunlu tehcir olayında yaşananların günümüzde siyasi popülizme alet edilerek müttefiklik bağının unutularak sözde soykırım şeklinde nitelenmesini kınıyoruz. Yapılmak istenen bir algı operasyonu olduğu apaçık bellidir. Hiçbir vicdanla bağdaşmayan ve mesnetsiz olan bu açıklamayı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak tümüyle reddediyoruz kamuoyuna beyan ederiz."