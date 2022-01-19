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Tekirdağ NKÜ Hastanesinde "kapalı yöntem kalp ameliyatları" yapılıyor - Son Dakika

Tekirdağ NKÜ Hastanesinde "kapalı yöntem kalp ameliyatları" yapılıyor

19.01.2022 09:10
Tekirdağ NKÜ Hastanesinde "kapalı yöntem kalp ameliyatları" yapılıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesinde, küçük kesi (kapalı yöntem) kalp ameliyatlarının başarıyla uygulandığı bildirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesinde, küçük kesi (kapalı yöntem) kalp ameliyatlarının başarıyla uygulandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyada son dönemde minimal invaziv veya kapalı yöntemler ile yapılan kalp ameliyatlarının sayısı gittikçe artıyor.

Türkiye'de az sayıda klinikte bu tür ameliyatlar yapılıyor.

Bölgede ise sadece Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde yapılan ameliyatlarda bu yöntem başarılıyla uygulanıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Gür, 2011 yılından itibaren kalp ve damar hastalıkları konusunda tüm bölgeye hizmet verdiklerini belirtti.

Gür, şunları kaydetti:

"Günümüzde kalp ve damar hastalıklarına bağlı birçok hastalık başarılı yöntemler ile tedavi edilmektedir. Kapalı yöntemle yapılan kalp ameliyatları arasında kalp kapak ameliyatları, kalp bypass ameliyatları, aort anevrizmaları veya kalp delikleri sayılabilir. Gelişmekte olan teknikler ve tıbbi cihazlar ile ameliyatların hem başarısı artmakta hem de daha küçük kesiler ile ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. Gelişen teknikler ile beraber biz de kliniğimizde kalp ameliyatlarını koltuk altından, sağ veya sol meme altından 7-8 santimetrelik kesiler ile başarılı bir şekilde kliniğimizde uygulamaktayız."

Doç. Dr. Selami Gürkan ise kapalı yöntem ameliyatın avantajları bulunduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kalp ameliyatı olması gereken hastalarımızın büyük kısmında ek hastalıklar bulunmaktadır. Bunlar arasında şeker hastalığı, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı gibi ameliyat risklerini arttıran ve yara yeri iyileşmesinde risk oluşturan hastalıklar bulunmaktadır. Kapalı kalp ameliyatlarının avantajları arasında ameliyat sonrası dönemde kemik kesisi olmadığı için enfeksiyon risklerinin, akciğer problemlerinin ve yara yeri iyileşme problemlerinin daha az olması sayılabilir. Bu hastalarda kanama problemleri daha az görülmekte ve ameliyat sonrası kan ihtiyaçları daha az olmaktadır. Bu hastaların, kapalı kalp ameliyatları ile hastane yatış süreleri de kısalıyor ve bu sayede daha kısa sürede normal hayatlarına dönmeleri sağlanmaktadır."

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Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Türkiye, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ NKÜ Hastanesinde 'kapalı yöntem kalp ameliyatları' yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ NKÜ Hastanesinde "kapalı yöntem kalp ameliyatları" yapılıyor - Son Dakika
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