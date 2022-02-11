Tekirdağ NKÜ ile TRAKYAKA arasında "Bitki Islahı Danışmanlığı" sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) arasında "Bitki Islahı Danışmanlığı" hizmet sözleşmesi yapıldı.

Sözleşme Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin veTRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalandı.

Sözleşme kapsamında, Trakya'da faaliyet gösteren 5 tohumculuk firmasının serin iklim tahılları ve yem bitkileri konularında 6 ay sürecek teorik ve pratik bitki ıslahı danışmanlık hizmeti sayesinde AR-GE çalışmalarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bitki Islahı Danışmanlık hizmeti, NKÜ Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmet Başer, müdür yardımcıları Prof. Dr. Oğuz Bilgin ve Doç. Dr. Alpay Balkan ile NKÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Orak tarafından verilecek.

İmza törenine Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri ile bitki ıslahı danışmanlık hizmeti alan tohumculuk firmalarının yetkilileri katıldı.