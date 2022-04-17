Tekirdağ NKÜ'nün düzenlendiği sportif kurslar ilgi görüyor - Son Dakika
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Tekirdağ NKÜ'nün düzenlendiği sportif kurslar ilgi görüyor

17.04.2022 11:57
Tekirdağ NKÜ'nün düzenlendiği sportif kurslar ilgi görüyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin düzenlediği ücretsiz sportif kurslar öğrenci ve personel tarafından ilgi görüyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin düzenlediği ücretsiz sportif kurslar öğrenci ve personel tarafından ilgi görüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde açılan ve deneyimli antrenörler eşliğinde yürütülen sportif kurslar, kursiyerlerin bireysel ve fiziksel gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Üniversite Spor Kompleksi ve Çok Amaçlı Çadır Salonunda devam eden yüzme, pilates, step aerobik, güreş, boks, tekvando ve halk oyunları kurslarında personel ve öğrencilere rahat koşullarda spor yapma imkanı sağlanıyor.

Spor alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığı yaygınlaştırmak, personel ve öğrencileri spora yönlendirmek, spor yapma kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla açılan ücretsiz sportif kursların bahar dönemi boyunca devam edecek.

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Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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