Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 08:41
Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin mesajında, savaş, çatışma, terör, şiddet ve afet durumlarında kamuoyunun bilgi edinme hakkının gerektirdiği haberciliği yapmanın çok önemli bir vazife olduğunu belirtti.

İnsan haklarını, ulusal güvenlik ve kamu düzenini dikkate alarak yapılan yayınların basın mesleğini yükselten sorumlu yayıncılık anlayışı olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Basın dünyamızın saygın kuruluşlarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile adeta özdeşleşen Anadolu Ajansı, kurulduğu günlerde kısıtlı imkanlara rağmen büyük bir özveriyle bu vazifeyi yerine getiriyordu. Anadolu Ajansı, bugün artık sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimine ileri teknolojiyi de ekleyerek, güvenilir habercilikte dünyanın önde gelen ajanslarından biri olmuştur.

Dünyanın bugünkü acı gündeminde yine, büyük bir özveriyle yerinden bize doğru haberleri iletmek için çalışmaktadır. Bu güzide kurumumuzun 102. kuruluş yılını kutluyor, Anadolu Ajansı nezdinde, bir fedakarlık mesleği olan basınımızın tüm mensuplarına sağlıklı günler ve çalışmalarında başarılar diliyorum."

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Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu Ajansı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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