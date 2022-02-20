Tekirdağ NKÜ ve Sudan Gezira Üniversitesi arasında iş birliği - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Sudan Gezira Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında iki üniversite arasından eğitim ve akademik araştırma alanlarında çalışmalar gerçekleştirilecek.

İş birliği anlaşması toplantısına NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Sudan Gezira Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammed Taha Yousif, rektör yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, NKÜ Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Deveci, Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü NKÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Başer ve akademisyenler katıldı.

İki ülke ile ilgili yatırım ve iş imkanlarına değinilen toplantıda, eğitim, akademik iş birliği ve araştırmacı değişimi, sempozyum, kurs gibi faaliyetler ile ortak alanlarda bilgi ve materyal alışverişi, lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi gibi konular da ele alındı.