TEKİRDAĞ Normalleşme sürecinde Çerkezköy OSB'deki tesislerin kapasitesi yüzde 98'e çıktı - Son Dakika

TEKİRDAĞ Normalleşme sürecinde Çerkezköy OSB'deki tesislerin kapasitesi yüzde 98'e çıktı

Normalleşme sürecinde Çerkezköy OSB'deki tesislerin kapasitesi yüzde 98'e çıktıTEKİRDAĞ, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, koronavirüs salgının ardından normalleşme süreciyle birlikte bölgedeki sanayi üretiminin yüzde 98'e çıktığını söyledi.

Normalleşme sürecinde Çerkezköy OSB'deki tesislerin kapasitesi yüzde 98'e çıktı

TEKİRDAĞ, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, koronavirüs salgının ardından normalleşme süreciyle birlikte bölgedeki sanayi üretiminin yüzde 98'e çıktığını söyledi. Pandemi döneminde en önemli üretim bölgesi olduklarını söyleyen Sözdinler, "Tekstil fabrikalarımız cerrahi maske ürettiler, şuanda altı fabrikamız halen maske üretmekte. Kimya fabrikalarımız dezenfektan üretimi yaptı. Bu arada bu 266 fabrika neyi yapabiliyorsa bu dönemde yapmaya çalıştı" dedi.

Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarının bulunduğu Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar, normalleşme sürecinde yeniden üretime başladı. ÇOSB Başkanı Eyüp Sözdinler, 266 sanayi kuruluşu ile 77 bin kişinin istihdam sağlandığı bölgede

üretimin yüzde 98 olduğunu belirterek, "Pandemi döneminde ilk etapta 266 fabrikamızın 89 'u kapatmak zorunda kaldı. Bu direkt olarak yüzde 34'lük kayıp demektir. Daha sonra mayıs ayında da yüzde 51 üretim kaybına sebebiyet verdi. Ama haziran ve temmuz ayların da çok çabuk toplandık. 1 temmuz itibari ile şuanda üretimlerimiz yüzde 98 seviyelerine ulaşmış durumda. Bizim bölgemizi ihracat ağırlıklı bir bölge. Sağ olsun hükümetimiz de ihracatın durmaması için bu dönemde bile fabrikalarımızın aralıksız çalışması için cumartesi, pazar bize valilikler kanalıyla, yerel yönetimler kanalıyla desteklerini verdiler. Biz de üretimimize kesintisiz olarak devam etmeye çalıştık" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İLAÇ İHTİYACININ YÜZDE 50'Sİ KARŞILANIYOR'

ÇOSB'nin tekstil ağırlık kurulduğunu ancak daha sonra değişik sektörlerin de gelmesiyle Karma Organize Sanayi Bölgesi olduğunu ifade eden Sözdinler, "Burası zaten ilk kuruluşunda testli ağırlıklı bir bölge olarak kuruldu. Ama daha sonra tekstil gittikçe azalıp bunun yerine ilaçta bir kümelenme, beyaz eşya sanayi, makine, kimya sanayi bunlar bizim başlıca iş kollarımız oldu. Şuanda 16 ilaç fabrikamız mevcut ve bu ilaç fabrikalarımız sayesinde Türkiye ilaç ihtiyacının yüzde 50'si bölgemizden karşılanıyor. Bu zevalde en fazla etkiyi tekstil sektörü gördü. Tekstil sektöründe üretimler yüzde 30'lara kadar düşmüştü. Ama takip ettiğimiz su, elektrik, doğalgaz tüketimlerinden izleyebiliyoruz şuan tekstil sektörümüzde de yüzde 80 doluluk oranımız var. 2019 yılında İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı ilk 500 firma içine 18 firmamız soktuk. Daha önceki senelerde de 19 taneydi. Bu 18 firmamız görüyoruz hep öne geçerek ilerliyor, büyüyerek gelişen sanayimiz var. Tabi bundan da gurur duyuyoruz, çok mutluyuz" diye konuştu.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE BİR OLDUK'

Sözdinler, pandemi döneminde en önemli üretim bölgesi olduklarını belirterek, "Bölgemizde en önemli katkılarımızdan biri bildiğinizi gibi solunum cihazı oldu. Solunum cihazı için üç konsorsiyum bunun içinde de üretim yapan Arçelik firmamız vardı. 5 bin adet bakanlığımıza söz verildi. Beş bininci üretimimizi geçen ay içinde yapıp bakanlığımıza ulaştırdık. Allah çok şükür bu kadar çok ihtiyacımız olmadı. Bu fazlalıkları da ihtiyacı olan ülkelere başta Brezilya, Sudan olmak üzere ihraç ediyoruz. Bunun yanında plastik fabrikalarımız siperlik günde 20 bin adete ulaştı. Tekstil fabrikalarımız cerrahi maske ürettiler, şuanda altı fabrikamız halen maske üretmekte. Kimya fabrikalarımız dezenfektan üretimi yaptı. Bu arada bu 266 fabrika neyi yapabiliyorsa bu dönemde yapmaya çalıştı. Örneğin hiç işi olmadığı halde beyaz eşya üretimi yapan BSH fabrikası siperlik üretimi yaptı. Bunun 10 bin adetini hemen bakanlığımıza verdiler" dedi.

Pandemi döneminde en büyük desteği ilaç fabrikalarının verdiğini ifade eden Eyüp Sözdinler, "Japonya lisansı olan ve Çin'de üretilen bu covid-19'un en büyük ilaçlarından bir tanesi bölgemizde üretildi. 300 bin adet bakanlığımıza hibe edildi. Şuanda bu ilaç patentlendi ve üretimini de devam ediyor. Aynı şekilde yine diğer ilaç firmalarımız da bu pandemi için gereken tüm ilaçları 7/24 saat hiç aralıksız üretmeye devam etti" şeklinde konuşu.

TEKİRDAĞ Normalleşme sürecinde Çerkezköy OSB'deki tesislerin kapasitesi yüzde 98'e çıktı

Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Eyüp, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 12:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ Normalleşme sürecinde Çerkezköy OSB'deki tesislerin kapasitesi yüzde 98'e çıktı - Son Dakika
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