TEKİRDAĞ Öğrenciler uzaktan eğitime başladı DORUK, TV BAŞINDA - Son Dakika
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TEKİRDAĞ Öğrenciler uzaktan eğitime başladı DORUK, TV BAŞINDA

7 saat önce

Öğrenciler uzaktan eğitime başladı(2) DORUK, TV BAŞINDADünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de okullarda eğitime ara verildi.

Öğrenciler uzaktan eğitime başladı(2) DORUK, TV BAŞINDA

Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de okullarda eğitime ara verildi. Öğrencilerin eğitimlerinden uzak kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye soktuğu uzaktan eğitim sistemi bu sabah saatlerinden itibaren başladı. TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan eğitimlere öğrenciler televizyon başına geçerek evlerinden katıldı. İlk ve ortaöğretimde öğrenciler, günde 20'şer dakikalık iki ders şeklinde planlanan eğitime katıldıktan sonra EBA sistemi üzerinden öğretmenlerinin verdiği ödevleri yapmaya devam edecekler.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çorlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Doruk Torkan da sabah televizyon karşısına geçerek ders yaptı. Uzuktan eğitimle derslerinden geri kalmadığını belirten Doruk Torkan, "Uzaktan eğitim sayesinde derslerimizi alıyoruz. Sağlımız için evdeyiz. Yaşlılarımızın da bizim için evlerinden bizi için çımkasınlar" dedi.

TEKİRDAĞ Öğrenciler uzaktan eğitime başladı DORUK, TV BAŞINDA

Tekirdağ, Türkiye, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:31 Kaynak: DHA

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