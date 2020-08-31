TEKİRDAĞ Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladı - Son Dakika

TEKİRDAĞ Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladı

Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladıTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi Nizamettin Demirdöven İlkokulu öğretmenleri, koronavirüs nedeniyle açılışı ertelenen okulun bugün 10'uncu yaşına giren öğrencisi Nehir Battı'?

Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi Nizamettin Demirdöven İlkokulu öğretmenleri, koronavirüs nedeniyle açılışı ertelenen okulun bugün 10'uncu yaşına giren öğrencisi Nehir Battı'?nın evine pasta gele giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Öğretmenlerini karşısında doğum günü pastası ile gören Nehir, duygu dolu anlar yaşadı.

Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Nizamettin Demirdöven İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nehir Battı, bugün 10'uncu yaşına girdi. Öğretmenleri, okulların açılmasının koronavirüs tedbirleri kapsamında 221 eylül gününe ertelenmesi nedeniyle öğrencilerine doğum günü sürprizi yaptı. Ellerinde pasta ile Nehir Batı'nın evinin önüne giden öğretmenler, 'Seni çok özledik' yazılı döviz açıp, öğrencinin oturduğu evin zilini çaldı.

Karşısında öğretmeni ve diğer öğretmenleri gören Nehir, duygulu anlar yaşadı. Sosyal mesafe kuralına göre, öğretmenlerinin getirdiği pastanın mumları üfleyen Nehir, gözyaşlarına hakim olamadı. Öğretmenlerine teşekkür eden Nehir Battı, "Çok mutluyum.10 yaşına bastım. Okulu çok özledim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sürpriz beklemiyordumö dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ ÖZLEDİK'

Nehir Battı'nın sınıf öğretmeni Serkan Erten, öğrencileri özlediklerini ve böyle bir sürpriz yaptıklarını belirterek, "Uzun zamandır yaklaşık 5.5 ay gibi öğrencilerimizi görmüyorduk, pandemiden dolayı. Bu pandemiden dolayı öğrencilerimize bir sürpriz hazırlamak istedik. 31 Ağustos'ta doğum günü olan bir öğrencimizi tespit ettik ve onları mutlu etmek istedik. Ne yapabiliriz diye düşündük. Arkadaşlarla beraber en azından bir pasta alalım çocuğumuzu bir ziyarete gidelim ve okul zili ile beraber bir başlangıç yapalım istedik. Amacımız burada öğrencimizi mutlu etmek onların bu güzel gününde yanında olmak istedik" diye konuştu.

Nizamettin Demirdöven İlkokulu Müdürü Erkan Ünal, 'Okullarımızı eğitim ve açtık. Açtık ama öğrencilerimize kavuşamadık. Bugün doğum günü olan öğrencimize tespit ettik, onlar bize gelemiyorsa biz onlara gidip öğrencimizi tebrik etmek istedik. Amacımız biz onları çok özledik onlarda bizi unutmasın mesajı vermekti. İnşallah yakında kavuşmak üzere" şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladı

Marmara Ereğlisi, Yeniçiftlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 14:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural İspanya'da hafta sonunda koronavirüs vakaları 23 bin 572 arttı ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Evde ölü bulunan şahsın cansız bedeni, vinç yardımıyla pencereden çıkarıldı Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 22 milyon euro istiyor Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi. Galatasaray, Falcao'nun da gol attığı maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Portekiz ekibi Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız         
17:00
Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi         
16:47
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar         
16:25
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı         
15:47
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti         
15:07
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı         
14:55
Yunus Bülbül, Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi         
13:48
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı         
13:41
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi         
12:55
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü         
12:24
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu         
12:09
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu         
12:03
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada         
11:51
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler         
11:46
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı         
11:10
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada         
10:43
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı         
10:28
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı         
10:15
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu         
10:07
Aracına saldırdıkları kadına trafikte dehşeti yaşattılar: Şikayetçi olursan öldürürüz Aracına saldırdıkları kadına trafikte dehşeti yaşattılar: Şikayetçi olursan öldürürüz         
09:38
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı         
09:34
Sadece adres sormak istemişlerdi! Çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli halı yıkamacıları linç etti Sadece adres sormak istemişlerdi! Çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli halı yıkamacıları linç etti         
09:04
Arkadaşlar arasındaki Arkadaşlar arasındaki "hesap ödeme" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
08:49
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak         
08:32
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak         
08:02
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı         
07:26
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 21:19:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TEKİRDAĞ Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei