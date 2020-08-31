TEKİRDAĞ Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladı - Son Dakika

Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi Nizamettin Demirdöven İlkokulu öğretmenleri, koronavirüs nedeniyle açılışı ertelenen okulun bugün 10'uncu yaşına giren öğrencisi Nehir Battı'?nın evine pasta gele giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Öğretmenlerini karşısında doğum günü pastası ile gören Nehir, duygu dolu anlar yaşadı.

Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Nizamettin Demirdöven İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nehir Battı, bugün 10'uncu yaşına girdi. Öğretmenleri, okulların açılmasının koronavirüs tedbirleri kapsamında 221 eylül gününe ertelenmesi nedeniyle öğrencilerine doğum günü sürprizi yaptı. Ellerinde pasta ile Nehir Batı'nın evinin önüne giden öğretmenler, 'Seni çok özledik' yazılı döviz açıp, öğrencinin oturduğu evin zilini çaldı.

Karşısında öğretmeni ve diğer öğretmenleri gören Nehir, duygulu anlar yaşadı. Sosyal mesafe kuralına göre, öğretmenlerinin getirdiği pastanın mumları üfleyen Nehir, gözyaşlarına hakim olamadı. Öğretmenlerine teşekkür eden Nehir Battı, "Çok mutluyum.10 yaşına bastım. Okulu çok özledim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sürpriz beklemiyordumö dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ ÖZLEDİK'

Nehir Battı'nın sınıf öğretmeni Serkan Erten, öğrencileri özlediklerini ve böyle bir sürpriz yaptıklarını belirterek, "Uzun zamandır yaklaşık 5.5 ay gibi öğrencilerimizi görmüyorduk, pandemiden dolayı. Bu pandemiden dolayı öğrencilerimize bir sürpriz hazırlamak istedik. 31 Ağustos'ta doğum günü olan bir öğrencimizi tespit ettik ve onları mutlu etmek istedik. Ne yapabiliriz diye düşündük. Arkadaşlarla beraber en azından bir pasta alalım çocuğumuzu bir ziyarete gidelim ve okul zili ile beraber bir başlangıç yapalım istedik. Amacımız burada öğrencimizi mutlu etmek onların bu güzel gününde yanında olmak istedik" diye konuştu.

Nizamettin Demirdöven İlkokulu Müdürü Erkan Ünal, 'Okullarımızı eğitim ve açtık. Açtık ama öğrencilerimize kavuşamadık. Bugün doğum günü olan öğrencimize tespit ettik, onlar bize gelemiyorsa biz onlara gidip öğrencimizi tebrik etmek istedik. Amacımız biz onları çok özledik onlarda bizi unutmasın mesajı vermekti. İnşallah yakında kavuşmak üzere" şeklinde konuştu.