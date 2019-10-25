Tekirdağ okul yararına mekik günü düzenlediler

Okul yararına mekik günü düzenlediler

tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mekik günü düzenledi.

Gazibey Mahallesi Künkçeşme Caddesi üzerinde düzenlenen mekik gününe ilçedeki siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kadınların güne özel olarak yaptığı mekikler, kurulan stantlarda davetlilere ikram edildi. Etkinlikten toplanan paralarla öğrencilerin ve okulun ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Malkara Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Büşra Özdemir, Buradaki amacımız başta öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle bir bütünlük sağlamak ve bunun yanı sıra halkımıza okulumuzu tanıtmaktır. Öncelikli amacımız bir bütün olabilmek, bir aile olabilmektir. Bu etkinlikten kazandığımız paraları ve halkımızın yaptığı bağışları okulumuzun yararına ve bir sonraki yapacağımız faaliyetlerde yine Malkara'nın ihtiyaçları doğrultusunda harcamayı planlıyoruz. Gelen ve katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz dedi.