Tekirdağ orman yangınına kovalarla müdahale ettiler

Orman yangınına kovalarla müdahale ettiler

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Hatıra Ormanı'nda çıkan yangının evlerini tehdit ettiği vatandaşlar, kovalarla su taşıyarak alevleri sürdürmeye çalıştı.

İstanbul karayolu üzerinde bulunan Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Hatıra Ormanı'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yargın çıktı. Alevleri gören vatandaşları itfaiye ekiplerine haber verirdi. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevler, ormanlık alanın yanında bulunan siteye doğru ilerleyince, site sakinleri alevlere müdahale etti. Evlerinden aldıkları kovalarla alevlere su döküp yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar yoğun çaba harcadı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek, yangını daha da büyümeden kontrol altına aldı. Hatıra ormanında bulunan bazı ağaçlar yangından zarar gördü.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Haluk Bayındır, "Bizim tahminimize göre yangın yoldan geçen bir kişinin attığı sigara izmaritinden kaynaklanmaktadır. Üzgünüz böyle bir olayla karşılaştık" dedi.

Yangınının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.