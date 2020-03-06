Tekirdağ ormanda bulunan tank mermisi, patlatılarak imha edildi - Son Dakika

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Tekirdağ ormanda bulunan tank mermisi, patlatılarak imha edildi
7 saat önce
TEKİRDAĞ Ormanda bulunan tank mermisi, patlatılarak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:45 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ Ormanda bulunan tank mermisi, patlatılarak imha edildi
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