TEKİRDAĞ Otel çatısında çıkan yangın panik yarattı - Son Dakika
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TEKİRDAĞ Otel çatısında çıkan yangın panik yarattı

6 saat önce

Otel çatısında çıkan yangın panik yarattıTEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Otel çatısında çıkan yangın panik yarattı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Tekirdağ- Malkara karayolu üzeri Bağlar rampası mevkiindeki bir otelde meydana geldi. Polis uygulama noktasının karşısında bulunan otelin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

TEKİRDAĞ Otel çatısında çıkan yangın panik yarattı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:43 Kaynak: DHA
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