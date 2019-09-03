Tekirdağ otobüsle, otomobil arasına sıkışan kadın yaralandı

Otobüsle, otomobil arasına sıkışan kadın yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aracının koltuğa dökülen sütü temizlerken otomobil ile otobüs arasında kalan Fatma Çelik (49) yaralandı.

Kaza, Hacıevhat Mahallesi Kır Sokak üzerinde meydana geldi. Fatma Çelik, kendisine misafirliğe 59 KG 821 plakalı otomobille gelen Nevcihan Çalışkan'ı karşılamak için sokağa indi. Bu sırada Çalışkan'ın otomobilinde bulunan süt arka koltuğa dökülünce, iki kadın temizlemeye başladı. Bu sırada İ.K.'nin kullandığı 59 LS 629 plakalı yolcu otobüsü Fatma Çelik'i, otobüs ile otomobil arasında sıkışarak yaralanmasına neden oldu. Sıkıştığı yerden vatandaşların yardımı ile çıkarılan Çelik, gelen sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.