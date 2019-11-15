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Tekirdağ otogar inşaatındaki konteynerlerde yangın

6 saat önce

Otogar inşaatındaki konteynerlerde yangınTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapımı süren otogar inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Otogar inşaatındaki konteynerlerde yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapımı süren otogar inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Çerkezköy karayolu üzerinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan otogar inşaatında meydana geldi. İşçilerin kaldığı konteynerde duman çıktığını gören çalışanlar, hemen itfaiyeye haber verdi. Ancak çıkan dumanlar yerini alevlere bırakmasıyla konteynerin tamamını sardı. Bu sırada yangın diğer konteynerlere da sıçramasıyla büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan konteynerleri söndürdü. Yangının kesin çıkış nedenin araştırılırken, soruşturma sürüyor.

Tekirdağ otogar inşaatındaki konteynerlerde yangın

Tekirdağ, İtfaiye, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:49 Kaynak: DHA
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