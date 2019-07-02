Tekirdağ Otomobil, demir bariyeri aşarak tarlaya girdi 2 yaralı
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Otomobil, demir bariyeri aşarak tarlaya girdi: 2 yaralıTekirdağ'ın Malkara İlçesinde demir bariyere çarparak tarlaya giren otomobilde 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:08 Kaynak: DHA
Otomobil, demir bariyeri aşarak tarlaya girdi: 2 yaralı Tekirdağ
'ın Malkara
İlçesinde demir bariyere çarparak tarlaya giren otomobilde 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara- Tekirdağ karayolu üzerindeki Alaybey
Mahallesi'nde meydana geldi. Malkara'dan, Tekirdağ yönüne giden Seçkin Yıldırım (33) yönetimindeki 59 ZC 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik bariyerin üzerine çıktı. Otomobil yaklaşık 20 metre bariyer üzerinde sürüklendikten sonra tarlaya girdi. Kazada otomobil sürücüsü Yıldırım ile araçta bulunan Demet Ceylan (28) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın soruşturması sürüyor.
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