Tekirdağ Otomobil, Kamyonla Çarpıştı 3 Yaralı
47 dakika önce
Otomobil, kamyonla çarpıştı 3 yaralıTekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil dönüş yapan kamyona çarptı.
Otomobil, kamyonla çarpıştı 3 yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil dönüş yapan kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Çerkezköy-Çorlu karayolu Yulaflı Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy'e giden Özkan Evren yönetimindeki 59 ABA 908 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde yola çıkış yapan Veli Berber idaresindeki 67 NN 240 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Evren, Alican Akkan ve Onur Güven sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince yaralı olarak çıkarılarak ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak jandarmanın başlattığı soruşturma sürerken kamyon sürücüsü Veli Berber ise ifadesi alınmak üzere karakoluna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:38 Kaynak: DHA
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