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TEKİRDAĞ Otomobil refüje çarptı 2 yaralı

1 saat önce

Otomobil refüje çarptı 2 yaralıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin orta refüje çarpmasıyla meydana gelen kazada İlker İşbilen(37) ile Hakan Çelik(28) yaralandı.

Otomobil refüje çarptı 2 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin orta refüje çarpmasıyla meydana gelen kazada İlker İşbilen(37) ile Hakan Çelik(28) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malkara ilçesi girişinde meydana geldi. Edirne'nin Keşan ilçesi istikametinden Malkara'ya gelen İlker İşbilen yönetimindeki 39AK 004 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada sürücü İşbilen ile yanında bulunan Hakan Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TEKİRDAĞ Otomobil refüje çarptı 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:54 Kaynak: DHA
Tekirdağ, Hakan Çelik, Malkara, Güncel
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