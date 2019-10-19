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Tekirdağ otomobilin çarparak üzerinden geçtiği kişi öldü

57 dakika önce

Otomobilin çarparak üzerinden geçtiği kişi öldüTEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yolun kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır(36) otomobilin önce çarpıp ardından üzerinden geçmesi sonucu öldü.

Otomobilin çarparak üzerinden geçtiği kişi öldü

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yolun kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır(36) otomobilin önce çarpıp ardından üzerinden geçmesi sonucu öldü. Sabır'ın bir yakını uzun süre cesedin başında gözyaşı döktü. Kaza anı güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı.

Kaza, Çorlu - Çerkezköy karayolunun ışıklar mevkisinde meydana geldi. Saffet Doktoroğlu idaresindeki 34 RUZ 15 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır'a çarptı. Aşırı süratli olduğu belirtilen otomobil, çarptığı Sabır?, yaklaşık 20 metre uzağa fırlattı ve düştüğü yerde üzerinden geçti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada kaldırım ve tabelalara çarparak duran otomobilin sürücüsü Doktoroğlu ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu sırada kaza yerine gelen Sabır'ın bir akrabası cesedin başında uzun süre gözyaşı dökerek, cesedin başından kaldırılana kadar ayrılmadı.

BELEDİYE BAŞKANI SAKİNLEŞTİRDİ

Bu sırada kazayı gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'de Sabır'ın yakınlarına başsağlığında bulundu. Hayatını kaybeden Sabır'ın yakınları cesedin başında fenalık geçirerek gözyaşı döktü. Kaza anı ise çevredeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ otomobilin çarparak üzerinden geçtiği kişi öldü

Ergene, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:34 Kaynak: DHA
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