Tekirdağ otomobille cip kafa kafaya çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı

Otomobille cip kafa kafaya çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hatalı solama nedeniyle otomobille cipin çarpıştığı kazada Recep Güler öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Çoru- Tekirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Çorlu'dan Tekirdağ istikametine giden Recep Güler yönetimindeki 59 FL 470 plakalı otomobile hatalı sollama yapması sonucu karşı yönden gelen Arzu Konyalı yönetimindeki 39 LA 339 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Recep Güler, ve Arzu Konyalı ile birlikte cipte bulunan 3 iki kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Recep Güler, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Recep Güler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Çorlu-Tekirdağ karayolunun bir süre kapanmasına neren olan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.