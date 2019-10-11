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Son Dakika Güncel Tekirdağ otomobille tır'ın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tekirdağ otomobille tır'ın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

1 saat önce

Otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandıTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ otomobille tır'ın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı, System.String[]

Otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy- Çorlu karayolu üzerindeki Kızılpınar Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Halit Emre Bayrakdar'ın kullandığı

41 ACC 177 plakalı TIR ile Fırat Binici idaresindeki 34 ZU 8872 plakalı otomobil kavşakta ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada TIR ve otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarının 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:44 Kaynak: DHA
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