Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Oy Kullanmaya Ambulansla Götürüldü

Tekirdağ Oy Kullanmaya Ambulansla Götürüldü

45 dakika önce

Oy kullanmaya ambulansla götürüldüTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hastalığı bulunan Ayşe Kayın(70), ambulansla götürüldüğü okulda sedye ile taşınarak oyunu kullandı.

Oy kullanmaya ambulansla götürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hastalığı bulunan Ayşe Kayın(70), ambulansla götürüldüğü okulda sedye ile taşınarak oyunu kullandı.

Çorlu'da yaşayan ve hastalığı bulunan Ayşe Kayın, evinden ambulansla alınarak Atakent Ortaokulu'na götürüldü. Ambulanstan indirilip, görevlilerin sedye ile taşıyarak sandık başına götürdüğü Kayın, 1548 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kayın, oyunu kullanmasının ardından yine ambulansla evine götürüldü.

Çorlu'da hasta olan ve evinden çıkamayan Naciye Türk, ise görevlilerin götürdüğü gezici sandıkta oyunu kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:42 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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