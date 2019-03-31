Tekirdağ Oy Kullanmaya Ambulansla Götürüldü
45 dakika önce
Oy kullanmaya ambulansla götürüldüTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hastalığı bulunan Ayşe Kayın(70), ambulansla götürüldüğü okulda sedye ile taşınarak oyunu kullandı.
Oy kullanmaya ambulansla götürüldü Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde hastalığı bulunan Ayşe Kayın(70), ambulansla götürüldüğü okulda sedye ile taşınarak oyunu kullandı.
Çorlu'da yaşayan ve hastalığı bulunan Ayşe Kayın, evinden ambulansla alınarak Atakent
Ortaokulu'na götürüldü. Ambulanstan indirilip, görevlilerin sedye ile taşıyarak sandık başına götürdüğü Kayın, 1548 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kayın, oyunu kullanmasının ardından yine ambulansla evine götürüldü.
Çorlu'da hasta olan ve evinden çıkamayan Naciye Türk, ise görevlilerin götürdüğü gezici sandıkta oyunu kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:42 Kaynak: DHA
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti! Sandıklar Açılmaya Başlandı
Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı
Son Dakika! Bakanlıktan Seçim Açıklaması: 310 Olayda 2 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti